В одном из вузов в Азербайджане будут проведены ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - В комплексе Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова будут проведены ремонтные работы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Объединенная дирекция строящихся объектов Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям начала подготовительные работы.

Выполнение указанных работ поручено ООО "NN Constraction" и заключен договор стоимостью 791 264,3 маната.

Отметим, что законным представителем ООО "NN Constraction" является Меджидзаде Ниямеддин Джалил оглу.

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