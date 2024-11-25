ЦБА впервые выдал банковскую лицензию почтовому отделению в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на банковскую деятельность филиалу "Ханкенди" национального оператора почтовой связи ООО "Азерпочт", принадлежащему Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Так, объект, лицензия на который выдана 18 ноября, будет функционировать по адресу: город Ханкенди, улица Исмета Гаибова, 30.

Таким образом, количество почтовых отделений, получивших лицензию Банка, достигло 38. Согласно информации, директором филиала назначен Ибрагимов Хабиб Гумбат оглу.

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