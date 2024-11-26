COP29 предоставила МБР новые возможности для сотрудничества в области климата - представитель АБИИ (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - COP29, как и предыдущие конференции, предоставляет многосторонние банки развития (МБР), включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), уникальную возможность взаимодействовать с широким кругом заинтересованных сторон по вопросам нашей работы в области климата.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила старший специалист по климатической стратегии и политике в АБИИ Селеха Локвуд.

"Эта конференция, как и предыдущие, открывает возможности для обмена знаниями и укрепления сотрудничества", – подчеркнула Локвуд.

Она также отметила публикацию совместного заявления МБР на COP29, где были подведены итоги по достижениям за последний год и обозначены планы на будущее. "Это позволяет делиться информацией и демонстрировать нашу открытость к взаимодействию", – добавила она.

По ее словам, в 2023 году МБР достигли важного рубежа, мобилизовав рекордные 125 миллиардов долларов на климатическое финансирование. На COP29 было объявлено о намерении увеличить ежегодные климатические инвестиции до 170 миллиардов долларов к 2030 году, из которых 120 миллиардов будут направлены на страны с низким и средним уровнем дохода, а 50 миллиардов – на страны с высоким уровнем дохода.

"Укрепление сотрудничества на страновом уровне – это ключевой аспект нашей работы. Мы помогаем странам разрабатывать и внедрять долгосрочные климатические стратегии", – отметила Локвуд, подчеркивая значимость адресной поддержки для достижения целей устойчивого развития.

Кроме того, она подчеркнула роль инноваций и новых подходов в климатическом финансировании. "На этой конференции МБР представили документ, в котором изложено наше видение поддержки платформ, возглавляемых странами, – сказала она. - Мы также разработали общий подход к оценке результатов, чтобы выйти за рамки традиционной отчетности по финансированию и сосредоточиться на достижении реального воздействия".

Основные приоритеты АБИИ в Центральной Азии

"АБИИ сосредоточен на выполнении нашего мандата "инфраструктура завтрашнего дня", который включает "зеленую" инфраструктуру как один из основных приоритетов. Другими важными аспектами нашей работы являются региональное взаимодействие и мобилизация частного капитала, - сказала Локвуд. - Хотя у нас есть участники в Азиатско-Тихоокеанском и Центральноазиатском регионах, наша глобальная членская база насчитывает 110 стран".

Она также подчеркнула роль АБИИ в поддержке региональных и национальных усилий по климату, особенно в Центральной Азии. "В рамках Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии, как и в других регионах, мы хотели бы поддерживать усилия стран в области климата и способствовать региональным инициативам на COP", - отметила Локвуд.

На COP29 АБИИ продемонстрировал свою поддержку региональной специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которая полностью соответствует его мандату. "В рамках этой инициативы и в соответствии с нашим мандатом мы отдаем приоритет поддержке как государственного, так и частного секторов", - сказала Локвуд.

АБИИ также принял участие в нескольких обсуждениях ключевых климатических тем, включая адаптацию, взаимосвязь здоровья, климата и природы, биоразнообразие и углеродные рынки. "На этих мероприятиях АБИИ продемонстрировал свою работу в области климата и поделился планами на будущее", - подчеркнула она. Локвуд отметила, что в 2023 году климатическое финансирование банка составило 60% от его годовых инвестиций, что превысило целевой показатель в 50%. "Несмотря на то, что мы превысили наш целевой показатель, мы продолжаем стремиться к расширению финансирования адаптации и смягчения последствий для поддержки национальных планов", - добавила она.

В дополнение к проектному финансированию, АБИИ расширяет свою деятельность, представляя новый инструмент климатического финансирования, основанный на политике. "Теперь наша работа выходит за рамки проектных инвестиций. Мы расширяем наше финансирование, основанное на климатической политике, чтобы создать благоприятную среду и стимулировать климатические действия, поддерживая правительства в этих усилиях, - пояснила Локвуд. - Мы поделились этим новым инструментом на COP29 с нашими клиентами на всех мероприятиях, которые мы организовали и в которых участвовали".

Крупнейший вклад АБИИ в развитие солнечной энергетики Азербайджана

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявил о крупных инвестициях в солнечную энергетику в Азербайджане, что стало важным шагом в его стратегии действий в области климата.

Локвуд пояснила, что более широкая стратегия АБИИ в области климата направлена на взаимодействие с клиентами и укрепление стратегических партнерских отношений. "В прошлом году мы опубликовали план действий в области климата, в котором особое внимание уделяется тесному сотрудничеству с нашими клиентами и налаживанию значимых партнерских отношений. Эта конкретная инвестиция в Азербайджан является примером такого подхода, поскольку мы сотрудничаем с другими МБР и самой страной для поддержки энергетических приоритетов", — сказала она.

Инвестиции на общую сумму 160 миллионов долларов будут направлены на строительство двух солнечных фотоэлектрических электростанций: Нефтчалинской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 315 МВт и Билясуварской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 445 МВт. Проект разрабатывается в партнерстве с ПАО "Abu Dhabi Future Energy Company" (Masdar) и внесет значительный вклад в развитие потенциала Азербайджана в области возобновляемой энергетики.

"Этот проект является преобразующей инвестицией, которая значительно изменит энергетический баланс Азербайджана, — отметила Локвуд. - Мы рады быть частью этой инициативы, которая имеет важное стратегическое значение для будущего энергетического ландшафта страны".

Проект совместно финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), при этом SOCAR Green присоединяется к Masdar в качестве местного партнера. Локвуд подчеркнула, что это сотрудничество отражает приверженность АБИИ развитию регионального сотрудничества и поддержке стран в достижении их целей в области климата. "Партнерство с несколькими МБР и местными игроками подчеркивает важность сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как изменение климата", — сказала она.

Инвестиции в солнечную энергетику согласуются с более широкой стратегией АБИИ по уделению приоритетного внимания "зеленой" инфраструктуре в соответствии с его обязательствами по Парижскому соглашению. "Наша стратегия уделяет приоритетное внимание "зеленой" инфраструктуре и соответствует целям Парижского соглашения, — заявила она. - С 1 июля 2023 года все наши инвестиции в проекты были приведены в соответствие с парижскими целями, и эта инвестиция не стала исключением".

Приверженность АБИИ проекту уже очевидна, поскольку его команда по инвестиционным операциям активно работает на местах в Азербайджане с первой недели реализации инициативы. "Мы уже на месте, взаимодействуем с коллегами в Азербайджане, обеспечивая бесперебойное продвижение проекта", — добавила Локвуд.

АБИИ акцентирует внимание на инновациях в инфраструктурном финансировании на COP29

"В АБИИ мы используем различные финансовые механизмы, чтобы устранить пробелы в финансировании комплексных мероприятий, связанных с климатом, природой и здоровьем", — отметила Локвуд. По ее словам, интерес к инновационным решениям продолжает расти: "Как обсуждалось на совместной сессии многосторонних банков развития по вопросам природы и биоразнообразия в рамках COP29, всё больше внимания привлекают такие инструменты, как конвертация долга в охрану природу. АБИИ активно изучает эти подходы, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов и ликвидировать существующие разрывы в финансировании".

Одной из ключевых стратегий банка остается софинансирование и смешанное финансирование. Этот подход включает сотрудничество с благотворительными фондами и другими финансовыми организациями, что позволяет снизить капитальные затраты и усилить положительный эффект. "Многие из наших инициатив включают участие благотворительных организаций и фондов, предоставляющих гранты или иные инструменты. Мы сочетаем их с нашими средствами для достижения максимального эффекта", — пояснила Локвуд.

Особое внимание АБИИ уделяет привлечению частного сектора через рынки капитала. Так, банк выпустил адаптационные облигации на сумму 500 миллионов австралийских долларов, вызвавшие значительный интерес у частных инвесторов. "Проекты, обеспечивающие эти облигации, соответствуют таксономии климатического финансирования, направленного на адаптацию", — подчеркнула Локвуд.

Кроме того, банк активно развивает партнерства с местными финансовыми учреждениями. "Мы инвестируем через локальные банки, как это было, например, с TSKB в Турции, — отметила Локвуд. - В 2022 году АБИИ заключил кредитное соглашение с TSKB на сумму 200 миллионов долларов для реализации проектов в области адаптации и смягчения последствий изменения климата. Этот шаг стал продолжением аналогичного займа на устойчивую энергетику и инфраструктуру, выданного в 2018 году. Средства будут направлены на финансирование инвестиций Турции в возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и развитие сопутствующих отраслей, в полном соответствии с Парижским соглашением", — добавила она.

Еще одним важным инструментом банка является климатическое финансирование, основанное на политике, которое позволяет наладить прямое взаимодействие с правительствами. "Это включает выявление инфраструктурных пробелов в финансировании регионов и подбор инструментов, таких как рыночные стимулы, углеродные рынки или иные механизмы для климатических действий", — пояснила С.Локвуд. Она подчеркнула, что этот подход позволяет разрабатывать индивидуальные решения, основанные на предварительных обсуждениях с правительствами, и гарантировать соответствие инвестиций обязательствам по созданию экологически устойчивой инфраструктуры.

АБИИ укрепляет свою приверженность решению климатических вызовов, применяя инновационные финансовые механизмы и развивая глобальное сотрудничество, добавила Локвуд.

"Наша цель — работать с клиентами из государственного и частного секторов, чтобы определить наилучшие варианты финансирования инфраструктуры — подчеркнула она. - Это включает обсуждение целостных и многосекторальных подходов, которые позволяют максимизировать адаптацию, смягчение последствий и природоохранные решения, как в проектах, так и в финансировании на основе климатической политики, включая инвестиционные платформы, управляемые странами".

Одним из ключевых направлений стратегии АБИИ является внедрение инновационных финансовых инструментов. "Мы стремимся изучать новые подходы к финансированию и диверсифицировать наше предложение", — отметила Локвуд. Выделяя финансирование, основанное на климатической политике, как важный инструмент, она добавила: "Мы намерены сотрудничать с партнерами, чтобы исследовать такие механизмы, как конвертация долга в охрану природы, развивать успех наших адаптационных облигаций и более творчески использовать рынки капитала для привлечения финансирования в эту ключевую сферу".

Глобальное сотрудничество остается фундаментальным принципом работы АБИИ. "Партнерство с другими стратегическими структурами, такими как многосторонние банки развития (МБР), будь то те, кто имеет опыт конвертации долга в охрану природы, или те, кто работает со странами над реализацией климатических планов, является важным аспектом международной деятельности АБИИ", — подчеркнула Локвуд. Несмотря на региональный фокус, глобальное членство позволяет банку расширять свою деятельность. "К примеру, мы реализуем значимые проекты в Бразилии, что демонстрирует, как наш международный охват соответствует нашим целям", — пояснила она.

Локвуд также отметила, что установленные на COP29 приоритеты и партнерства будут играть ключевую роль в дальнейшем продвижении климатической повестки дня. "Приоритеты и сотрудничество, согласованные на этой Конференции сторон, полностью соответствуют нашему азиатскому и глобальному мандату и будут продолжать формировать усилия на пути от этой COP к следующей", — сказала в заключение Селеха Локвуд.