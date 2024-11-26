«Улетная пятница» от AZAL: скидки до 30%

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает скидочную акцию «Улетная пятница», чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

С 26 ноября по 1 декабря пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой до 30% по более чем 50 регулярным международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых с 30 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!