Европа отвергает необоснованные обвинения в адрес Баку: происхождение азербайджанского газа полностью прозрачно

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор не транспортирует российский газ в Европейский союз.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Европейской комиссии по вопросам климата и энергетики Тим Макфи, отвечая на необоснованные претензии к Баку относительно поставок российского газа.

"Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки на рынки ЕС, связан исключительно с газовыми месторождениями Азербайджана и не интегрирован в более широкую национальную газовую систему страны. Таким образом, через Южный газовый коридор российский газ в ЕС не поставляется.

По нашим данным, за последние два года Азербайджан импортировал из России менее 1 миллиарда кубометров газа в год для внутреннего потребления, тогда как общий экспорт газа из Азербайджана составляет около 24 миллиардов кубометров, примерно половина из которых направляется на рынок ЕС. Как я уже сказал, наша общая цель по отказу от российского газа предельно ясна, и происхождение газа, импортируемого из Азербайджана, также абсолютно прозрачно", — подчеркнул он на ежедневном брифинге.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились об увеличении поставок газа по Южному газовому коридору до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году по сравнению с текущим уровнем.

Поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года. Газопровод соединяет регион Каспийского моря с европейскими рынками через Грузию и Турцию.

Затраты на реализацию проекта, составившие 33 миллиарда долларов, что значительно ниже первоначально запланированных 45 миллиардов, ожидается, что окупятся в течение 8-10 лет.