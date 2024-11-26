БАКУ /Trend/ - В Азербайдажне предпринимателям, занимающимся производством возобновляемых источников энергии, будет предоставлен ряд налоговых льгот.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила журналистам заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева в рамках мероприятия "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

По ее словам, охрана окружающей среды в Азербайджане, содействие обеспечению экологической устойчивости охватываются инструментами государственного стимулирования во всех отраслях экономики.

Она отметила, что одним из них являются именно инструменты налогового стимулирования.

"Мы уже несколько лет видим, что импорт и продажа электромобилей и гибридных автомобилей, импортируемых в страну, освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

В законопроекте, представленном в рамках бюджетного пакета следующего года, предусмотрено освобождение предпринимателей, которые осуществляют производство энергии за счет возобновляемых источников энергии, от налога на доходы, налога на прибыль, налога на имущество и землю, а также от НДС и таможенных сборов на оборудование, которое они будут импортировать для строительства этих инфраструктур, и на импорт, связанный с созданием технологической инфраструктуры", - добавила она.

Отметим, что Государственная налоговая служба при Министерстве экономики проводит мероприятие на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

На мероприятии предполагается проведение презентации об изменениях, внесенных в налоговое законодательство и администрирование за последние годы, а также о результатах формата взаимодействия, созданного в процессе этой деятельности совместно с соответствующими государственными учреждениями и бизнес-ассоциациями, субъектами предпринимательства.

В мероприятии принимают участие заместители начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева и Илькин Велиев, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусал Шихалиев, начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов, заместитель начальника Главного управления налоговой политики Аваз Гулиев и другие официальные лица, а также эксперты.

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