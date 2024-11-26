Объединяются две компании "Азербайджанских железных дорог"

БАКУ /Trend/ - ООО ADY Container объявляет о ликвидации в связи с присоединением к ООО ADY Express.

Об этом во вторник сообщает Trend, со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: AZ1025, Хатаинский район города Баку, проспект Ходжалы 13а (Хатаи Плаза).

В то же время ADY Express объявляет о реорганизации с присоединением к нему ООО ADY Container.

Отметим, что ООО ADY Container было зарегистрировано в 2017 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом 5 миллионов 829 тысяч 57 манатов является Мадатли Акбар Эйнулла оглу.

ООО ADY Express было впервые зарегистрировано в 2015 году под названием ООО Karvan Logistics. В 2016 году было повторно зарегистрировано как ООО ADY Express, проведя ребрендинг. Законным представителем ООО с уставным капиталом 1 миллион 911 тысяч 634 маната является Мадатли Акбар Эйнулла оглу.

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