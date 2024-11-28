Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 ноября провел очередной валютный аукцион.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.
Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 80,1 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 9,28 процента, или 6,8 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.
Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 73,3 миллиона долларов.
Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.
С начала года на валютных аукционах было приобретено 6,603 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля этого года – 151,1 миллиона долларов.
В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, феврале – 870,6 миллиона долларов, марте – 498,3 миллиона долларов, апреле - 623,4 миллиона долларов, мае - 558,6 миллиона долларов, июне - 581 миллион долларов, июле - 597,1 миллиона долларов, августе - 649,1 миллиона долларов, сентябре - 582,87 миллиона долларов, октябре - 738,7 миллиона долларов, ноябре - 487,1 миллиона долларов.
Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.
К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!