Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 ноября провел очередной валютный аукцион.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 80,1 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 9,28 процента, или 6,8 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 73,3 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 6,603 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля этого года – 151,1 миллиона долларов.