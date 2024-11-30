Сколько новых рабочих мест создано в Карабахском экономическом районе?

БАКУ /Trend/ - В Карабахском экономическом районе в III квартале этого года создано 617 новых рабочих мест.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете статистики.

Это в 2,3 раза (129,4 процента) больше, чем за тот же период прошлого года. Так, в III квартале 2023 года в Карабахском экономическом районе было создано 269 новых рабочих мест.

За отчетный период 194 рабочих места были созданы в Ханкенди, 25 - в Агджабеди, 70 - в Агдаме, 5 - в Агдере, 44 - в Барде, 33 - в Физули, 48 - в Ходжалы, 16 - в Ходжавенде, 92 - в Шуше, 90 - в Тертере.

За 9 месяцев этого года в Карабахском экономическом районе создано 1171 новое рабочее место. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 742. Так, за 9 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество новых рабочих мест на указанной территории увеличилось на 429, или на 57,8 процента.

В первые 9 месяцев текущего года в Карабахском экономическом районе было открыто 209 новых рабочих мест в Ханкенди, 92 - в Агджабеди, 173 - в Агдаме, 9 - в Агдере, 54 - в Барде, 70 - в Физули, 51 - в Ходжалы, 30 - в Ходжавенде, 324 - в Шуше и 159 - в Тертере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!