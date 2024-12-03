Из Китая по Среднему коридору в направлении Азербайджана отправлен 300-й блок-поезд

БАКУ /Trend/ - По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ – Средний коридор) из Китайской Народной Республики в направлении Азербайджана отправлен 300-й контейнерный блок-поезд.

Как сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезд, который начал движение от казахстанско-китайского терминала в китайском городе Сиань пройдет через территорию Республики Казахстан и прибудет в Бакинский международный морской торговый порт 8-10 декабря.

Организация отправки блок-поезда осуществлялась в рамках сотрудничества ADY Express и Xi'an Free Trade Port, основных партнеров по Среднему коридору.

К настоящему времени объем грузов, перевозимых из Китая через ТМТМ, превысил 27 тысяч контейнеров в 20-футовом контейнерном эквиваленте, что в 25 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Этот рост демонстрирует растущий интерес грузоотправителей к ТМТМ как к одному из основных транспортных маршрутов, обеспечивающему быстрое и эффективное сообщение между Китаем и Европой через Казахстан и Азербайджан.

Отметим, что к 2025 году количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Азербайджан и Европу, планируется увеличить более чем в 3 раза и довести в течение года до 1000.

Наряду с грузоперевозками из Китая в Азербайджан, начались грузоперевозки в обратном направлении. Так, 24 ноября впервые экспортные грузы были отправлены из Баку железнодорожным транспортом в Китай.

Первый экспортный блок–поезд Баку-Сиань, состоящий из 62 40-футовых контейнеров, будет мультимодально доставлен через Казахстан в один из крупнейших сухопутных портов Китая - порт Сиань. Первоначально в рамках проекта до конца этого года по указанному маршруту в Китай планируется отправить в общей сложности 15 тысяч тонн экспортных грузов, то есть 600 контейнеров.

Грузоперевозки по направлениям Китай–Азербайджан и Азербайджан–Китай не только ускоряют формирование Среднего коридора как маршрута Восток-Запад-Восток, но и делают доступными для грузоотправителей быстрые, безопасные и эффективные услуги транспортировки в обоих направлениях.

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