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В Азербайджане создана новая компания с капиталом в 1 миллион манатов

Экономика Материалы 4 декабря 2024 17:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана новая компания с капиталом в 1 миллион манатов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - ООО Spacecraft Development and Production получило государственную регистрацию.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, уставный капитал ООО, зарегистрированного 25 сентября, составляет 1 миллион манатов, а его законным представителем является Алиев Фариз Али оглу.

Юридический адрес новой компании: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибекова, дом. 72, кв. 5.

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