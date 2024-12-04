В Азербайджане создана новая компания с капиталом в 1 миллион манатов

БАКУ /Trend/ - ООО Spacecraft Development and Production получило государственную регистрацию.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, уставный капитал ООО, зарегистрированного 25 сентября, составляет 1 миллион манатов, а его законным представителем является Алиев Фариз Али оглу.

Юридический адрес новой компании: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибекова, дом. 72, кв. 5.

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