Каковы тенденции на автомобильном рынке Азербайджана - ожидать ли роста цен?

БАКУ /Trend/ - Прошедший год ознаменовался, как и во многих других сферах, значительными шагами и в транспортном секторе, проведением ряда реформ. В частности, утвержденные Кабинетом министров Азербайджана 27 марта 2024 года и вступившие в силу с 1 июля 2024 года "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси" являются одним из необходимых шагов в плане обновления автопарка в стране и относительного снижения загрязнения окружающей среды.

Одним из факторов, который внесет существенный вклад в обновление автопарка, и, можно сказать, самым важным, стало начало процесса утилизации автомобилей в конце прошлого года. Запуск этого процесса играет важную роль, что приведет к значительному сокращению количества более старых автомобилей, считающихся непригодными для эксплуатации, и будет отдано предпочтение более современным и экологически чистым транспортным средствам. Кроме того, введение определенных льгот, стимулирующих механизмов в отношении экологически чистых автомобилей с точки зрения перехода на "зеленую" энергию значительно повысило интерес к новым автомобилям и транспортным средствам с электродвигателем. Рост спроса привел к определенным изменениям цен на автомобильном рынке.

Каков прогноз на этот год в связи с дальнейшим обновлением автопарка и, в частности, ценами на автомобили на фоне изменений, произошедших в 2024 году?

В связи с этим исполнительный директор Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Эйюб Алиев сказал Trend, что некоторые тенденции, которые были в прошлом году, сохранятся и в 2025 году.

"Думаю, что и в 2025 году спрос на автомобили отечественного производства будет больше. Увеличение спроса, в свою очередь, может привести к дефициту автомобилей отечественного производства. Это, безусловно, повысит спрос и интерес к другим автомобилям на рынке, в основном к новым автомобилям. Потому что основная цель утилизации - обновление нашего автопарка. Полагаю, что и граждане уже понимают, что автомобили со старым годом выпуска наносят серьезный ущерб как их бюджету, так и нашей экологии. В связи с этим я бы назвал 2025 год годом новых автомобилей", - сказал он.

После введенных новых требований стал фиксироваться большой рост закупок автомобилей более нового года выпуска, особенно легковых автомобилей отечественного производства. Так, в области производства машин и оборудования, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане за январь-ноябрь 2024 года произведено продукции на 725,8 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 56,6%, производство машин и оборудования сократилось на 46,1%, а производство других транспортных средств - на 52,9%. С января по ноябрь 2024 года было произведено 5 225 единиц легковых автомобилей, что на 2 088 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо производства, заметный рост был отмечен в импорте. Так, в январе-ноябре 2024 года Азербайджан импортировал 2 871 единицу транспортных средств с электродвигателем на сумму 114,8 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это на 134 единицы (4,9%) больше в количественном отношении и на 3 миллиона 745 тысяч долларов США (3,4%) больше в стоимостном.

Как наличие положительной динамики в производстве и импорте автомобилей повлияет на их цену?

Эйюб Алиев касательно этого вопроса отметил, что в течение первых двух кварталов года в стране не ожидается роста цен на автомобили.

По его словам, у официальных производителей не отмечено повышения цен. Главные принципы и цели официальных производителей на данный момент - повышение гарантии и качества обслуживания. Роста цен на автомобили не ожидается, по крайней мере, в первом и втором кварталах 2025 года.

"Некоторое повышение цен на автомобили может быть при увеличении логистических затрат. Но в текущей ситуации никакого роста цен на автомобили не ожидается", - сказал Э.Алиев.