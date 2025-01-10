В Азербайджане налоговое бремя для строителей снизится с учетом фактически выполненных работ

БАКУ /Trend/ - Одно из последних изменений в Налоговый кодекс Азербайджана направлено на снижение налогового бремени для предпринимателей, занимающихся строительством. В сфере строительства зданий уже определен механизм точного учета доходов и расходов, вычитаемых из доходов для целей налогообложения. Согласно новым правилам, для каждого строящегося здания расходы сравниваются с общими оценочными затратами на строительство, и устанавливается доля фактически понесенных расходов в общих затратах. При этом себестоимость реализации жилой и нежилой площади в данном здании относится к налогооблагаемым доходам в установленном объеме, а фактически понесенные расходы — к расходам, вычитаемым из дохода.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, новое изменение позволит снизить нагрузку строительных компаний по налогу на прибыль.

"Теперь в доход будут включены фактические показатели, а не полная стоимость проданной квартиры по договору. Чтобы было понятнее, рассмотрим пример: если цена квартиры составляет 150 тысяч манатов, а объем выполненных работ — 90 тысяч манатов, то в доход будет заявлено 90 тысяч манатов, а не 150 тысяч, как это было раньше. Чем больше доход, тем больше сумма налога. Из этого заявленного дохода будут вычтены фактические расходы, что позволит строительным компаниям снизить налоговую нагрузку и оставить больше средств в их распоряжении.

Это изменение также приведет к снижению налогового бремени и налоговых платежей по квартирам, строительство которых еще не завершено. Оно может повлиять на снижение цен на незавершенное строительство и предложение этих квартир по более оптимальной цене. Потому что, в отличие от предыдущих лет, с этого года налог будет начисляться с учетом фактически выполненных работ", — говорится в публикации депутата.

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