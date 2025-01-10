Назван объем погашенных кредитов в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване Фондом развития предпринимательства в 2024 году обеспечен возврат льготных кредитов на сумму 17,7 млн манатов, что в 2,9 раза больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Нахчыванской АР.

Согласно информации, в 2024 году обеспечен возврат проблемных кредитов на сумму 11 млн манатов, что в 14,5 раза больше, чем в 2023 году.

Остаточная сумма резервов Фонда по сравнению с началом года увеличилась в 2,9 раза и на 1 января 2025 года составила 19,2 миллиона манатов.

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