Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Назван объем погашенных кредитов в Нахчыване

Экономика Материалы 10 января 2025 19:32 (UTC +04:00)
Назван объем погашенных кредитов в Нахчыване
Фото: Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики / Facebook

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване Фондом развития предпринимательства в 2024 году обеспечен возврат льготных кредитов на сумму 17,7 млн манатов, что в 2,9 раза больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Нахчыванской АР.

Согласно информации, в 2024 году обеспечен возврат проблемных кредитов на сумму 11 млн манатов, что в 14,5 раза больше, чем в 2023 году.

Остаточная сумма резервов Фонда по сравнению с началом года увеличилась в 2,9 раза и на 1 января 2025 года составила 19,2 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости