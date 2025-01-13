БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев активно работает над защитой окружающей среды и достижением экологической устойчивости.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе аэропорта, выбросы углерода в бакинском аэропорту сократились на 8 процентов.

Благодаря модернизации систем удалось сэкономить 260 киловатт-час электроэнергии.

Аэропорт достиг второго уровня программы Airport Carbon Accreditation (ACA) — "Сокращение" (Reduction).

В 2025 году Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжит развитие в направлениях расширения маршрутной сети, повышения качества обслуживания за счет внедрения новых технологий, укрепления стандартов безопасности и сохранения приоритета безопасности авиационных операций. Кроме того, особое внимание будет уделено дальнейшему сокращению углеродного следа и внедрению экологически чистых решений.

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