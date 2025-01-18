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Назван объем производства смазочных масел в Азербайджане

Экономика Материалы 18 января 2025 18:04 (UTC +04:00)
Назван объем производства смазочных масел в Азербайджане

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 69,6 тысячи тонн смазочных масел.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство смазочных масел увеличилось на 16,2 процента.

На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции составили 6 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн, или 50 процентов больше, чем год назад.

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