Назван объем экспорта Азербайджаном черных металлов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан экспортировал 97,6 тыс. тонн черных металлов и изделий из них на сумму 91,7 млн ​​долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 11,1 млн долларов США, или на 10,8% меньше в стоимостном выражении и на 9,1 тыс. тонн, или на 8,5% - по объему по сравнению с показателями 2023 года.

Экспорт черных металлов и изделий из них составил 0,35% от общего экспорта Азербайджана, а в ненефтяном секторе - 2,73%.

В то же время в прошлом году Азербайджан импортировал 1,04 миллиона тонн черных металлов и изделий из них на сумму 1,2 миллиарда долларов США, что на 77,2 тыс. долларов США, или на 7% больше в стоимостном выражении и на 148,6 тыс. тонн, или на 16,5% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году импорт черных металлов и изделий из них составил 5,59% от общего импорта Азербайджана.

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