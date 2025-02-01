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Азербайджанская нефть подешевела

Экономика Материалы 1 февраля 2025 11:11 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,32 доллара США, или на 0,4%, до 78,52 доллара США.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 77,05 доллара США, сообщает Trend.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена из расчета 70 долларов США.

Напомним, что самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

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