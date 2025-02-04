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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 февраля

Экономика Материалы 4 февраля 2025 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 февраля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 февраля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7519 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0472 маната, а 100 российских рублей — 1.7036 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7519

1 австралийский доллар

AUD

1.0529

1 белорусский рубль

BYN

0.4991

1 болгарский леви

BGN

0.8968

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1163

1 чешская крона

CZK

0.0695

1 китайский юань

CNY

0.2347

1 датская крона

DKK

0.2348

1 грузинский лари

GEL

0.5986

1 гонконгский доллар

HKD

0.2182

1 индийская рупия

INR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1092

10000 иранских риалов

IRR

0.0295

1 шведская крона

SEK

0.1529

1 швейцарский франк

CHF

1.8637

1 израильский шекель

ILS

0.474

1 канадский доллар

CAD

1.1738

1 кувейтский динар

KWD

5.5032

100 казахских тенге

KZT

0.3253

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4289

1 молдавский лей

MDL

0.0913

1 норвежская крона

NOK

0.1491

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6094

1 польский злотый

PLN

0.4137

1 румынский лей

RON

0.352

100 российских рублей

RUB

1.7036

1 сербский динар

RSD

0.015

1 сингапурский доллар

SGD

1.2502

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.206

1 турецкая лира

TRY

0.0472

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0408

100 японских йен

JPY

1.0947

1 новозеландский доллар

NZD

0.9516
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