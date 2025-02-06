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На рассмотрении IZIA находится около 20 проектов

Экономика Материалы 6 февраля 2025 14:25 (UTC +04:00)
На рассмотрении IZIA находится около 20 проектов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время Агентство развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана рассматривает около 20 новых проектов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что промышленные зоны являются благоприятным местом для реализации предпринимателями инвестиционных проектов в стране.

"Естественно, интерес предпринимателей к промышленным зонам высок, особенно к промпаркам, созданным на освобожденных от оккупации территориях. Агентством проводится регулярная работа по привлечению предпринимателей в промышленные зоны. Около 20 проектов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Агентства - это в основном производство фармацевтической продукции, пищевых продуктов, создание мебельного кластера, производство автомобилей и другие направления", - добавил Адыгезалов.

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