Как повлияли погодные условия на работу bp в Азербайджане - реакция компании

БАКУ/Trend/ - В настоящее время bp продолжает осуществлять свои операции в рамках нефтегазовых проектов на море и на суше в Азербайджане в обычном режиме.

Об этом сообщили в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend.

"Наши морские платформы и другие объекты спроектированы в соответствии с самыми высокими стандартами технической безопасности с учетом любых погодных условий.

Кроме того, у bp и ее партнеров есть специальные процедуры и правила по охране труда, адаптированные к различным погодным условиям. Мы реализуем все необходимые меры безопасности в любых погодных условиях на основе предварительной информации о погоде и строго соблюдаем их на всех наших морских и наземных объектах. Например, при сильном ветре и других неблагоприятных погодных условиях вводятся ограничения на проведение работ на открытом воздухе и на высоте на платформах и других объектах, вносятся соответствующие изменения в планы работ и т.д.", - отметили в компании.