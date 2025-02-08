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Как повлияли погодные условия на работу bp в Азербайджане - реакция компании

Экономика Материалы 8 февраля 2025 11:04 (UTC +04:00)
Как повлияли погодные условия на работу bp в Азербайджане - реакция компании

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - В настоящее время bp продолжает осуществлять свои операции в рамках нефтегазовых проектов на море и на суше в Азербайджане в обычном режиме.

Об этом сообщили в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend.

"Наши морские платформы и другие объекты спроектированы в соответствии с самыми высокими стандартами технической безопасности с учетом любых погодных условий.

Кроме того, у bp и ее партнеров есть специальные процедуры и правила по охране труда, адаптированные к различным погодным условиям. Мы реализуем все необходимые меры безопасности в любых погодных условиях на основе предварительной информации о погоде и строго соблюдаем их на всех наших морских и наземных объектах. Например, при сильном ветре и других неблагоприятных погодных условиях вводятся ограничения на проведение работ на открытом воздухе и на высоте на платформах и других объектах, вносятся соответствующие изменения в планы работ и т.д.", - отметили в компании.

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