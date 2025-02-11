ЦБ Азербайджана разъяснил, кто сможет пользоваться цифровым манатом (эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Предполагается, что цифровой манат будет доступен широкой общественности и в соответствии с международным опытом, процесс его внедрения будет осуществляться поэтапно.

Об этом во вторник в ответ на вопрос Trend сообщили в Цетральном банке Азербайджана (ЦБА).

Было отмечено, что на начальном этапе будут определены цели и концепция цифрового маната. Для реализации пилотного проекта будет налажено сотрудничество с финансовыми институтами и крупными компаниями. Может быть введен ограниченный оборот и операционный лимит. Будет проверена стабильность работы технической инфраструктуры и эффективность мер безопасности.

На последнем этапе цифровой манат будет открыт для пользования широкой аудитории.

Физические и юридические лица смогут использовать цифровой манат в своих повседневных операциях. В целях повышения финансовой инклюзивности и стимулирования безналичной экономики будет осуществлена полная интеграция цифрового маната в платежные системы. Также будут оценены перспективы его использования в региональных и международных торговых операциях. Все эти процессы будут осуществляться в рамках тесного сотрудничества с участниками финансового рынка и в соответствии с международными нормативными стандартами.

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