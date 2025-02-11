Назван объем произведенной электроэнергии на станции "Гобу"

БАКУ /Trend/ - На модульной электростанции "Гобу" до 1 февраля этого года было произведено 6,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Станция состоит из 21 газопоршневого агрегата мощностью 18,32 мегаватта каждый, общей мощностью 385 мегаватт.

Напомним, что 11 февраля 2022 года в поселке Гобу Абшеронского района состоялось открытие модульной электростанции "Гобу".

Отметим, что в Азербайджане в течение 2024 года было произведено около 26,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 8,7 процента меньше, чем год назад. В целом же в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в 2024 году произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 321,4 миллиона манатов.

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