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Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)

Экономика Материалы 12 февраля 2025 14:20 (UTC +04:00)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Фото: PAŞA Holding

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БАКУ /Trend/ - Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding.

Ранее, в ответ на растущие вызовы в сфере кибербезопасности, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики при поддержке PASHA Holding учредило Центр Кибербезопасности совместно с одним из ведущих технологических вузов Израиля – Институтом «Technion».Недавно состоялась четвертая по счету церемония выпуска центра.

Число выпускников в этом году составило 100 человек, при этом общее количество поданных заявок превысило 2000.

При поддержке компании PASHA Holding, израильские эксперты – представители одной из ведущих стран региона в сфере кибербезопасности – приезжают в Азербайджан для проведения тренингов. Они обучают участников актуальным киберугрозам, современным тенденциям и лучшим практикам в данной области.

PASHA Holding последовательно поддерживает развитие и укрепление сообщества кибербезопасности в Азербайджане. Центр оснащен передовыми технологиями и оборудованием, включая учебные аудитории, тренировочные залы, симуляционные комнаты и лаборатории. В этих лабораториях студенты проводят исследования и разрабатывают инновационные решения в сфере кибербезопасности.

Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding (ФОТО)
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