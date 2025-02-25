Россия расчитывает на скорейшее начало строительства железной дороги "Решт-Астара" - Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия расчитывает на скорейшее начало строительства железной дороги "Решт-Астара".

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"Мы выражаем удовлетворение тем, что все те шаги, которые требуются предпринять перед началом строительства железнодорожной ветки "Решт-Астара", иранские друзья предпринимают и рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется.

Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку он является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - заявил С.Лавров.

Отметим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет усовершенствован, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги средства в размере 1,6 миллиарда евро. Эта железная дорога будет построена в течение 48 месяцев.