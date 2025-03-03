Названа дата заседания латвийско-азербайджанской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - 3 марта министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Латвии Эльнуром Султановым.

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Латвии, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Кроме того, обсуждался возможный визит Армандса Краузе в Азербайджан, а также подготовка к заседанию латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии, которое запланировано на 12 мая в Баку. На встрече также были обсуждены ранее представленные Латвией предложения о сотрудничестве, азербайджанская сторона особенно высоко оценила возможности сотрудничества в области лесного хозяйства.

Стороны выразили приверженность продолжению работы над совместными проектами, согласившись с наличием значительного потенциала для дальнейшего развития сотрудничества в области сельского хозяйства между Латвией и Азербайджаном.

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