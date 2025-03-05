Грузия придает особое значение развитию Среднего коридора – Ираклий Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым подчеркнул важность экономического сотрудничества между двумя странами.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на правительство Грузии.

Согласно информации, премьер-министр отметил, что представители правительств обеих стран за последние два дня провели продуктивные встречи по различным аспектам экономического сотрудничества. Он подчеркнул важность существующих связей между странами, а также необходимость дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, И.Кобахидзе подчеркнул, что проводимые в Узбекистане реформы и процессы развития производят большое впечатление, и отметил особое внимание правительства Грузии к развитию Среднего коридора. Сотрудничество между Грузией и Узбекистаном в этой области может быть эффективным для обеих стран.

"Расширение торговых отношений и инвестиционных возможностей между двумя странами имеет большое значение. Инвестиционная среда Узбекистана может быть привлекательной для грузинских предпринимателей, в то время как Грузия предлагает интересные возможности для потенциальных инвесторов", - добавил он.

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