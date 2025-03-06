Частные пенсионные фонды, дистанционные кредиты и зеленая таксономия - что ждет рынок Азербайджана в 2025 году? - ИНТЕРВЬЮ с гендиректором Центробанка

БАКУ /Trend/ - Одной из 5 важных основ Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы является укрепление устойчивости финансового сектора. В этой связи основным направлением деятельности Центрального банка в ближайшее время станет адаптация нормативных рамок финансовой устойчивости по всем сегментам к международной практике и внедрение риск-ориентированного контроля.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

Он ответил на вопросы о стратегии регулирования финансовых рынков представляемой им структуры, значении "Зеленой таксономии" в социально-экономическом развитии страны, шагах и целях, достигнутых до сих пор по дистанционному кредитованию, а также по созданию в стране частной пенсионной системы.

Генеральный директор Центрального банка сначала рассказал о предпринятых шагах по укреплению стабильности финансового сектора Азербайджана и планируемой работе в этом направлении. Он отметил, что в соответствии с законом "О Центральном банке" обеспечение стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков, в том числе осуществление регулирования и контроля на финансовых рынках, являются одной из основных функций Центрального банка.

"Проводимые Центральным банком меры упреждающего контроля, усиление пруденциальных требований по рискам, формирующим чувствительные зоны, а также интенсивный диалог с сектором, работа по модернизации структуры регулирования и контроля отражает деятельность Центрального банка в этом направлении.

В конце прошлого года были утверждены концептуальные документы Рамок макропруденциальной политики в банковском секторе и "Политика контроля, основанная на оценке рисков", отражающие стратегическое видение в области регулирования и контроля финансовых рынков. Для повышения устойчивости банковского сектора и обеспечения бесперебойности кредитной деятельности принято решение о назначении с 1 марта 2025 года дополнительного контрциклического буфера капитала в размере 0,5% к совокупному капиталу и капиталу первого уровня местных банков.

В 2024 году в целях совершенствования рамок регулирования и контроля в банковском секторе были усилены регулятивные требования по проведению операций с соответствующими лицами, установлены нормативные требования по внедрению в стране модели агентского банкинга с целью повышения доступа населения и субъектов бизнеса к финансовым услугам, а также снижения рисков по страхованию жизни физических лиц, берущих потребительские кредиты, усовершенствованы стандарты корпоративного управления. В целях стимулирования деятельности небанковских кредитных организаций и усиления регулирования данного сегмента, в небанковских кредитных организациях сформированы нормативные рамки по управлению кредитными рисками, а также правила пруденциального регулирования деятельности этих видов кредитных организаций, в том числе требования к капиталу и резервам, начато применение новых пруденциальных нормативов", - отметил Ш.Махмудзаде.

Отвечая на вопрос о достижениях и будущих целях с целью совершенствования структуры регулирования и контроля в страховом секторе, он отметил, что в целях совершенствования рамок регулирования и контроля в страховом секторе были утверждены стандарты корпоративного управления у страховщиков, утверждены правила, разработанные в целях регулирования состава, формирования страховых резервов и расчета доли перестраховщиков в страховых резервах, а также расчета резерва по катастрофическим рискам. В то же время в отчетный период были утверждены Критерии оценки страховщика как системно значимого страховщика, а также внесены изменения в законодательство, направленные на совершенствование продукта обязательного автострахования.

Кроме того, в течение года осуществлялась деятельность по совершенствованию рамок регулирования и контроля на рынке ценных бумаг и платежных систем.

Одной из 5 важных основ стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы является укрепление устойчивости финансового сектора. Основным направлением деятельности Центрального банка в ближайшее время станет адаптация нормативных рамок финансовой устойчивости по всем сегментам к международной практике и внедрение риск-ориентированного контроля, сказал он.

Также генеральный директор отметил, что по специальной инициативе Центрального банка и при поддержке Международной финансовой корпорации продолжается работа над единой таксономией. Он поделился ожиданиями от единой таксономии.

"Как известно, в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Центральным банком совместно с международными партнерами (IFC, SBFN, IPSF, UNDP) была разработана и объявлена "Дорожная карта по развитию взаимосвязанности и сопоставимости устойчивых финансовых таксономий".

После COP29 партнеры начали работу по ее реализации. Дорожная карта будет действовать как платформа для согласования действий различных организаций в этой области, предотвращения дублирования и обеспечения согласованности действий, выполняемых каждой организацией, с основными пунктами Дорожной карты. Как и в случае с разработкой Дорожной карты, Центральный банк является одной из ключевых сторон в ее реализации", - отметил он.

Таксономия ускорит переход к "зеленой" экономике, упростив процесс оценки и финансирования "зеленых" проектов как для отечественных, так и для иностранных инвесторов

Напомнив, что решением правления Центрального банка от 7 ноября 2024 года была утверждена "Зеленая таксономия", Ш.Махмудзаде рассказал о ее значении для социально-экономического развития страны. Он подчеркнул, что принятие "Зеленой таксономии" является одним из важных шагов, предпринятых для достижения Целей устойчивого развития в стране.

"Этот документ, обеспечивая единый подход к экологически устойчивой экономической деятельности, создает условия для системного развития "зеленого" финансирования и учета экологических аспектов на финансовых рынках. В поддержку внедрения "Зеленой таксономии" Центральным банком была принята инструкция о предоставлении "зеленых" и связанных с устойчивостью кредитов. Принятие инструкции поддержит банки в формировании "зеленого" кредитного портфеля на основе таксономии. Отметим, что банковский сектор страны в рамках COP29 объявил об обязательстве в размере 2 миллиардов манатов на финансирование устойчивых и "зеленых" проектов, которые будут способствовать переходу Азербайджана к устойчивой и низкоуглеродной экономике до 2030 года. Таксономия действует как важный инструмент для реализации этого обязательства", - отметил он.

В Азербайджане продолжается работа по совершенствованию предварительных законодательных проектов по созданию частных пенсионных фондов

Ш.Махмудзаде также рассказал о работе, проводимой по созданию частного пенсионного фонда - одной из главных тем, вызывающих в последнее время интерес у общества, и о преимуществах этого нововведения.

"В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22.07.2022 года, определена задача "Совершенствование системы пенсионного обеспечения в целях усиления социальной защиты пенсионеров".

В рамках данной задачи в качестве основного исполнителя было определено министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, в качестве других исполнителей - министерство финансов, министерство экономики, Центральный банк и министерство юстиции.

Министерством труда и социальной защиты населения изучен международный опыт, в том числе опыт Румынии, Польши, Франции, Хорватии, Турции и ряда других стран, на основе которого разработаны предварительные проекты законодательства о деятельности пенсионных фондов.

Отмечу, что с целью построения в стране эффективной негосударственной пенсионной системы и обеспечения оперативного ведения работ ведутся межведомственные обсуждения с участием Центрального банка. В то же время представители государственных структур, Центрального банка и Ассоциации страховщиков Азербайджана также взаимодействуют, чтобы способствовать достижению вышеуказанной цели.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию ряда вопросов, вытекающих из стратегии, в том числе по предварительным проектам законодательства.

В целом создание частных пенсионных фондов не только позволит улучшить инвестиционный климат в стране, создать условия для формирования новых финансовых институтов, долгосрочных финансовых инструментов и углубления финансовых рынков, но и положительно скажется на укреплении финансовой обеспеченности населения до достижения пенсионного возраста в рамках отношений социального страхования, повышении его социального благосостояния, своевременном преодолении трудностей, которые могут возникнуть в отношении его здоровья или материального обеспечения", - отметил генеральный директор Центрального банка.

Центральный банк продолжает работу по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы по регулированию процесса дистанционного кредитования

Ш.Махмудзаде также рассказал о последних работах по регулированию дистанционного кредитования в Азербайджане и поделился своим мнением относительно того, будет ли оно применяться ко всем банковским и небанковским кредитным организациям (НКО).

"В последние годы были предприняты важные шаги в направлении цифровой трансформации и повышения доступности финансовых услуг, в том числе в сфере дистанционного кредитования. Новые требования, принятые в этом контексте, предусматривают усиление аутентификации клиентов, внедрение методов удаленной аутентификации и обеспечение безопасных платежных операций.

В соответствии с новыми правилами, принятыми в прошлом году, НКО также должны соблюдать "Порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов", который включает в себя требования к дистанционному кредитованию для банков при предоставлении дистанционного кредита.

Наряду с этим, Центральный банк продолжает работы по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы по регулированию процесса дистанционного кредитования. Так, при дистанционном кредитовании защита прав потребителей, прозрачность, справедливое обращение, соблюдение принципов ответственного кредитования и эффективное управление рисками являются одними из главных приоритетов, и в этом направлении разрабатываются новые нормативные документы. Указанные документы также предназначены для применения в НКО.

Следует также отметить, что на основе последних изменений в "Правиле управления кредитными рисками в банках" возможно использование моделей поведения в процессе выдачи кредитов. На их основе можно определить прогнозируемые данные о доходах заемщика и учесть эти данные при расчете платежеспособности заемщика. Отмеченное нововведение позволит банкам лучше оценить платежные привычки потребителей и обеспечить ответственное и доступное предоставление кредитов", - отметил Ш.Махмудзаде.

Для повышения финансовой безопасности важно повышение уровня информированности населения

В завершение представитель Центрального банка рассказал о шагах, предпринимаемых в связи с мерами кибербезопасности в банковском секторе, а также о том, планируется ли введение новых механизмов в этом направлении. По его словам, Центробанк осуществляет ряд мер по обеспечению кибербезопасности в финансовом секторе и поощрению ответственного поведения участников рынка.

"В этих рамках приняты и внедрены "Требования к обеспечению информационной безопасности в субъектах, деятельность которых контролируется на финансовых рынках". Эти требования направлены на усиление информационной безопасности и киберустойчивости в банках и других финансовых институтах.

В этом контексте важно повысить информированность общественности, чтобы предотвратить потенциальное мошенничество и махинации, а также повысить финансовую безопасность. С этой целью использовались различные информационные каналы и средства коммуникации, подготавливались и транслировались социальные ролики. Упомянутые материалы были размещены на страницах 'bizimpullar.az", а также в социальных сетях.

Также в настоящее время Центральным банком реализуются новые инициативы по продолжению мер в этом направлении и повышению осведомленности общественности. Для этого ЦБ тесно сотрудничает с другими государственными учреждениями и ассоциациями, работающими в сфере финансов. С учетом различных групп населения планируется проведение вебинаров и тренингов на эту тему, подготовка обучающих видеороликов и учебных материалов", - отметил генеральный директор Центрального банка Шахин Махмудзаде.

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