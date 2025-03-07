Ж/д линия Горадиз-Агбенд предоставит возможности для использования Зангезурского коридора - АЖД

БАКУ /Trend/ - Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд предоставит возможности для использования Зангезурского коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Мамедов.

По его словам, одним из инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, является строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

"Так, параллельно со строительством железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Нахчыванской Автономной Республике проводятся работы по модернизации. В то же время решаются вопросы обеспечения связи с Турцией. Все это является составной частью работ по вводу в эксплуатацию Зангезурского коридора",- добавил он.

Отметим, что 62 процента строительных работ на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд уже выполнено. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд как часть Зангезурского коридора, который станет важным компонентом Евразийского транспортного сообщения, обеспечит прямую связь с Нахчываном и еще больше укрепит позиции Азербайджана на международной транспортной карте.

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