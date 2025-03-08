Назван объем транзакций через национальные платежные системы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь текущего года общий объем транзакций через национальные платежные системы (AZİPS, XÖNKS, AÖS) превысил 70,9 миллиарда манатов, а количество - 14,3 миллиона.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателями за тот же месяц 2024 года объем проведенных операций увеличился на 5,7%, а количество - на 16,2%.

За первый месяц текущего года через Межбанковскую систему агрегированных расчетов в реальном времени (AZIPS) были произведены платежи на сумму 66,798 млрд манатов по 117 тыс. операциям, через Клиринговую систему мелких платежей (XÖNKS) - 4,059 млрд манатов по 14,1 млн операций, а через систему мгновенных платежей (AÖS) - 87,9 млн манатов по 72,2 тыс. операций.