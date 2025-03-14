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Назван объем средств, потраченных Азербайджаном в 2024 году на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий

Экономика Материалы 14 марта 2025 11:25 (UTC +04:00)
Назван объем средств, потраченных Азербайджаном в 2024 году на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году из государственного бюджета на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было потрачено 5 миллиардов 347,2 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в Отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

Отмечено, что в целом из государственного бюджета на 2021–2024 годы на эту цель было направлено 17,6 миллиарда манатов, а в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено выделение средств в размере 4 миллиарда манатов.

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