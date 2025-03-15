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Телеканал "Euronews" рассказал о промышленных зонах Азербайджана (ВИДЕО)

Экономика Материалы 15 марта 2025 17:03 (UTC +04:00)

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Euronews снял репортаж о промышленных зонах Азербайджана.

Как сообщает Trend, в репортаже рассказывается о проектах, реализуемых Агентством развития экономических зон при министерстве экономики в направлении развития ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны.

Сообщается, что современная инфраструктура, созданная в промышленных зонах, и применяемые налоговые льготы привлекают отечественных и зарубежных инвесторов, способствуя созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала.

Подробнее с репортажем можно ознакомиться по ссылке: https://www.euronews.com/video/2025/03/13/how-azerbaijans-industrial-zones-are-driving-investment-and-exports

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