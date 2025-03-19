Назван объем продукции, реализованной промышленными зонами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2021-2024 годах промышленными зонами Азербайджана реализовано продукции на 11,68 млрд манатов.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "X".

"Деятельность промышленных зон способствует диверсификации экономики нашей страны, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, росту местного производства и экспорта, а также стимулированию инноваций. В течение 2021-2024 годов предпринимателями в промышленные зоны, находящиеся в ведении Агентства развития экономических зон, было инвестировано около 748 миллионов манатов, создано 865 постоянных рабочих мест. За это время реализовано продукции на 11,68 млрд манатов, из которых 4,08 млрд манатов приходится на экспорт", - отмечается в публикации.

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