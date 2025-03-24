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В Азербайджане сократилось производство в металлургической промышленности за январь-февраль 2025 г.

Экономика Материалы 24 марта 2025 01:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане сократилось производство в металлургической промышленности за январь-февраль 2025 г.

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В области металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в Азербайджане в январе-феврале 2025 года произведено продукции на 190,9 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в производстве продукции металлургической промышленности наблюдалось снижение на 5,9 процента, а в сфере производства готовых металлических изделий - на 9 процентов.

За январь-февраль 2025 года производство алюминиевых изделий в металлургической промышленности сократилось на 13,1 процента, а производство многожильных проводов, тросов и аналогичных изделий без изоляции в сфере производства готовых металлических изделий - на 11,2 процента.

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