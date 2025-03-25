Грузия увеличила закупку ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 52,9 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 10 миллионов долларов США, или на 23,3% больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный период экспорт ненефтяных продуктов в Грузию составил 10,92% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла 3-е место среди стран, импортировавших наибольшее количество ненефтяных продуктов.

Кроме того, в январе-феврале 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 148,6 миллиона долларов США, что на 21,2 миллиона долларов США, или на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В январе-феврале текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Грузию на сумму 130,2 млн долларов. Это на 15,1 миллиона долларов США, или на 13,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

С января по февраль текущего года из Грузии в Азербайджан было выполнено импортных операций на сумму 18,3 миллиона долларов США, что на 6,1 миллиона долларов США, или на 50,5% больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 млрд долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 млрд долларов - на долю импорта, что на 13 млн долларов, или 0,3% меньше и на 1,7 млрд долларов, или на 69,2% больше, соответственно, в годовом сравнении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 млн долларов, что на 1,7 млрд долларов, или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.