Назван объем торгового оборота между Азербайджаном и Италией

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года Италия заняла первую строчку в списке стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольшее количество торговых операций.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете, за отчетный период объем торгового оборота между Азербайджаном и Италией составил 2,3 миллиарда долларов США, что на 450,1 миллиона долларов США, или на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Торговые операции с Италией составили 25,59% от общего торгового оборота Азербайджана.

На второй строчке в списке стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество торговых операций, расположилась Турция. На 1 февраля этого года объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией составил 1 миллиард долларов США, что на 25 миллионов долларов США, или 2,5% больше, чем год назад.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно отчету, эта цифра на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 млрд долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 млрд долларов - на долю импорта, что на 13 млн долларов, или 0,3% меньше и на 1,7 млрд долларов, или 69,2% больше, соответственно, в годовом сравнении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 млн долларов, что на 1,7 млрд долларов, или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.