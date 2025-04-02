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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 апреля

Экономика Материалы 2 апреля 2025 09:23 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 апреля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 апреля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,8346 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0448 маната, а 100 российских рублей — 2,0118 маната.

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