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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 апреля

Экономика Материалы 7 апреля 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 апреля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 апреля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8670 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0447 маната, а 100 российских рублей — 2.0104 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.8670

1 австралийский доллар

AUD

1.0228

1 белорусский рубль

BYN

0.5430

1 болгарский леви

BGN

0.9529

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1161

1 чешская крона

CZK

0.0738

1 китайский юань

CNY

0.2325

1 датская крона

DKK

0.2502

1 грузинский лари

GEL

0.6177

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

İNR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1932

10000 иранских риалов

İRR

0.0300

1 шведская крона

SEK

0.1688

1 швейцарский франк

CHF

1.9924

1 израильский шекель

İLS

0.4518

1 канадский доллар

CAD

1.1958

1 кувейтский динар

KWD

5.5238

100 казахских тенге

KZT

0.3330

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4589

1 молдавский лей

MDL

0.0966

1 норвежская крона

NOK

0.1571

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6060

1 польский злотый

PLN

0.4367

1 румынский лей

RON

0.3751

100 российских рублей

RUB

2.0104

1 сербский динар

RSD

0.0159

1 сингапурский доллар

SGD

1.2628

1 саудовский риал

SAR

0.4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2765

1 турецкая лира

TRY

0.0447

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0413

100 японских йен

JPY

1.1648

1 новозеландский доллар

NZD

0.9470
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