В 2028 году в Азербайджане будет введена в эксплуатацию СЭС мощностью 160 МВт

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен Исполнительным соглашением между министерством энергетики, PowerChina Resources Limited и SOCAR Green по оценке, разработке и реализацию проекта солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что для реализации проекта предусматривается создание специальной проектной компании и Руководящего комитета. В документе отражены такие направления, как технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание проекта.

Станция, запуск которой запланирован на 2028 год, обеспечит ежегодную выработку электроэнергии в объеме около 332 миллионов киловатт-часов. Это означает экономию природного газа в объеме 73 миллионов кубометров в год, сокращение выбросов углерода в атмосферу на 160 тысяч тонн.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что эти документы охватывают солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.

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