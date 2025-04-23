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За последние три года кредитный портфель банковского сектора вырос на более чем 15% - председатель ЦБА

Экономика Материалы 23 апреля 2025 15:36 (UTC +04:00)
За последние три года кредитный портфель банковского сектора вырос на более чем 15% - председатель ЦБА

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - За последние три года кредитный портфель банковского сектора вырос на более чем 15%.

Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

"За последние три года наш кредитный портфель в два раза превышает экономический рост во всех секторах - бизнес, потребление, ипотека, микропредприятия", - сказал он.

По словам Т.Кязимова, общий кредитный портфель превышает 18%.

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