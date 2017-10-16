МВФ: Через 5 лет ВВП Азербайджана может достичь почти 100 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ВВП Азербайджана может достичь 98,91 миллиарда манатов, следует из статистических данных, обнародованных Международным валютным фондом (МВФ).

По данным МВФ, в долларовом выражении объем экономики Азербайджана достигнет 58,182 миллиарда долларов. Фонд ожидает, что в этом году ВВП страны составит 66,652 миллиарда манатов (39,207 миллиарда долларов).

Таким образом, за пять лет экономика Азербайджана вырастет на 48,4 процента.

Прогнозы Международного валютного фонда по ВВП Азербайджана:

ВВП Азербайджана 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год в млрд манатов 66,652 72,783 78,542 84,675 91,315 98,91 в млрд долларов 39,207 42,813 46,201 49,809 53,715 58,182 в процентах -1,04 1,287 2,971 2,61 2,96 3,1

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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