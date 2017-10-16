МВФ: Через 5 лет ВВП Азербайджана может достичь почти 100 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ВВП Азербайджана может достичь 98,91 миллиарда манатов, следует из статистических данных, обнародованных Международным валютным фондом (МВФ).
По данным МВФ, в долларовом выражении объем экономики Азербайджана достигнет 58,182 миллиарда долларов. Фонд ожидает, что в этом году ВВП страны составит 66,652 миллиарда манатов (39,207 миллиарда долларов).
Таким образом, за пять лет экономика Азербайджана вырастет на 48,4 процента.
Прогнозы Международного валютного фонда по ВВП Азербайджана:
|
ВВП Азербайджана
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
в млрд манатов
|
66,652
|
72,783
|
78,542
|
84,675
|
91,315
|
98,91
|
в млрд долларов
|
39,207
|
42,813
|
46,201
|
49,809
|
53,715
|
58,182
|
в процентах
|
-1,04
|
1,287
|
2,971
|
2,61
|
2,96
|
3,1
Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)
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