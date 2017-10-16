МВФ: Через 5 лет ВВП Азербайджана может достичь почти 100 млрд манатов

16 октября 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ВВП Азербайджана может достичь 98,91 миллиарда манатов, следует из статистических данных, обнародованных Международным валютным фондом (МВФ).

По данным МВФ, в долларовом выражении объем экономики Азербайджана достигнет 58,182 миллиарда долларов. Фонд ожидает, что в этом году ВВП страны составит 66,652 миллиарда манатов (39,207 миллиарда долларов).

Таким образом, за пять лет экономика Азербайджана вырастет на 48,4 процента.

Прогнозы Международного валютного фонда по ВВП Азербайджана:

ВВП Азербайджана

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

в млрд манатов

66,652

72,783

78,542

84,675

91,315

98,91

в млрд долларов

39,207

42,813

46,201

49,809

53,715

58,182

в процентах

-1,04

1,287

2,971

2,61

2,96

3,1

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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