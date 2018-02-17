Азербайджан может помочь Эстонии выйти на восточные рынки - министерство (Эксклюзив)

17 февраля 2018 08:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эстония рассматривает Азербайджан в качестве потенциального коридора по выходу на рынки Ирана, Ближнего Востока и Индии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил вице-канцлер по экономическому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Вильяр Луби.

По словам Луби, эстонские железнодорожные компании и порты имеют хорошие отношения с железнодорожным ведомством Азербайджана и Бакинским международным морским торговым портом.

"В настоящее время Эстония работает над открытием транзитного коридора между Скандинавией, Ближним Востоком и Центральной Азией", - сказал собеседник агентства, добавив, что в этом контексте Эстония внимательно следит за развитием сотрудничества между Баку и Тегераном.

Вице-канцлер подчеркнул, что Азербайджан играет очень важную роль в вопросе доступа к иранскому рынку.

В настоящее время Азербайджан и Иран совместно с другими странами региона работают над созданием международного транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Этот коридор будет также играть роль связующего звена для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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