Глава Международной организации труда посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер планирует посетить Азербайджан в мае текущего года, сообщает министерство труда и социальной защиты населения в четверг.

Как отмечается, этот вопрос Райдер обсудил с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Салимом Муслимовым в Женеве в рамках 332 заседания правления МОТ.

Райдер позитивно оценил опыт Азербайджана по реализации прогрессивных принципов в сфере труда и занятости.

Гендиректор подчеркнул, что МОТ поддерживает проводимые в Азербайджане широкомасштабные реформ по развитию рынка труда, мероприятия в сфере активной занятости и другие аналогичные меры.

Участники встречи также обсудили вопросы по регулированию рынка труда Азербайджана, обеспечению занятости, реализации концепции достойного труда, расширению программ развития рынка труда, расширению сотрудничества с МОТ и другие моменты.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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