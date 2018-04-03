В Баку обсуждают роль наличности в современном денежном секторе

3 апреля 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку при поддержке Центрального банка Азербайджана открылась VII международная конференция “Наличное денежное обращение, инкассация и кассовые операции в банке”.

Основными целями двухдневной конференции являются обмен мнениями и опытом по применению в этих сферах новшеств и инноваций, поиск совместных бизнес-идей и создание возможностей для формирования новых деловых связей.

На конференции планируется обсуждение таких тем, как роль наличного денежного обращения в современном денежном секторе, применение новых технологий и концепций в управлении оборотом наличности, совершенствование систем защиты денежных знаков и борьба с фальшивомонетничеством.

В конференции принимают участие представители Центральных банков стран СНГ и других государств, финансовых организаций, а также члены компаний, предоставляющих различное оборудование и услуги для банков, ведущие аналитики сферы наличности и международные эксперты.

Напомним, что основным организатором конференции является совместная украино-эстонская компания “Бизнес Формат”. За последние годы конференция проходила в Украине, Беларуси и Казахстане.

(Автор: Анвар Мамедов)

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