Капитализация банковского сектора Азербайджана приближается к трехлетнему максимуму

БАКУ /Trend/ - Капитализация банковского сектора Азербайджана приближается к четырем миллиардам манатов. На конец февраля 2018 года этот показатель составил 3 885,2 миллиона манатов, увеличившись с начала года на 4,8 процента.

Об этом говорится в отчете Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, опубликованном в четверг.

За год [в сравнении с февралем 2017 года] уровень капитализации вырос на 46,8 процента. Последний раз столько высокие показатели капитализации сектора были зафиксированы в 2015 году.

Последние два-три года банки страны находились в сложной ситуации: отток депозитов, повышение уровня долларизации, сокращение кредитования и рост убытков. На фоне этих событий капитализация банков резко упала, что в итоге привело к закрытию порядка 15 из 45 банков. Однако в 2017 году ситуация стала постепенно улучшаться, банки начали восстанавливать свои показатели, в том числе капитализацию.

В итоге, если на конец 2016 года капитализация составляла 1 908,8 миллиона манатов, то уже спустя квартал - на конец марта 2017 года - этот показатель достиг 2 760,2 миллиона манатов.

Самый резкий рост капитализации был зафиксирован в ноябре-декабре 2017 года, когда за месяц уровень капитализации вырос на 570,1 миллиона манатов, с 3 138,9 миллиона до 3 709,2 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.