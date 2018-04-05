Значение индекса Казахстанской фондовой биржи терпит незначительное изменение

5 апреля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 05 апреля 2018 года значение Индекса KASE снизилось на 0,39 пунктов (0,02 процента) с 2 409,49 до 2 409,10.

Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 2 409,49. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 2 419,95, минимальное – 2 403,87.

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 апреля вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,8 раза и составил 137,2 миллиона тенге (429,3 тысяч долларов).

В качестве значения Индекса KASE на какой-либо день используется последнее значение индекса, зафиксированное на KASE в этот день.

Напомним, что значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float). Влияние акций одного наименования на значение Индекса KASE не может превышать 15 процентов.

(Автор: Али Мустафаев)

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