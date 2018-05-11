AZPROMO: Производители молока в Азербайджане должны усиленно работать над развитием своей отрасли

11 мая 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компании в Азербайджане, занимающиеся производством и переработкой молочной продукции, должны усиленно работать над развитием данной отрасли.

Об этом в пятницу на встрече участников Общественного объединения производителей и экспортеров молока и молочной продукции, заявил вице-президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Думаю, что создание такой отраслевой ассоциации - это важное событие. Мы верим, что эта организация внесет вклад в развитие сферы. В то же время, необходима серьезная работа со стороны самих предпринимателей", - отметил Абдуллаев.

Общественное объединение производителей и экспортеров молока и молочной продукции Азербайджана было создано 26 января 2018 года. В настоящее время оно объединяет 20 членов, также проводятся переговоры с новыми компаниями.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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