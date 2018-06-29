Azer Turk Bank повышает процентную ставку и сроки по вкладам

29 июня 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, принимая во внимание имеющийся спрос, предлагает своим клиентам обновленный депозитный продукт – депозит “Klassik”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, на основе данного депозита можно разместить вклады по выгодной ставке на период от 6 месяцев до 3 лет. Клиенты, разместившие вклад сроком в 36 месяцев, при ежемесячной выплате процентов получат доход в 9,5 процента годовых, а при выплате их в конце срока – 10 процентов годовых. Минимальная сумма по вкладу составляет 500 манатов. Вклады на другие периоды принимаются в AZN, USD или EUR.

Клиенты, разместившие средства на депозит “Klassik”, получат в подарок пластиковую карту сроком на 3 года, для получения процентов по вкладу или же открытия кредитной линии.

Вклады, размещенные в Azer Turk Bank, застрахованы со стороны Азербайджанского фонда страхования вкладов.

С более подробной информацией о депозите “Klassik” можно ознакомиться на официальном сайте банка: http://ru.azerturkbank.az/deposits/classic/info/ , корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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