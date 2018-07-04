Азербайджан может открыть торговый дом в Пакистане - замминистра

4 июля 2018 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может открыть торговый дом в Пакистане, сказал в среду журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По словам замминистра, Пакистан является важным партнером для Азербайджана.

"Мы не исключаем возможности открытия в Пакистане торгового дома Азербайджана. Но пока к нам подобных предложений не поступало. Вместе с тем Пакистан является важным партнером для Азербайджана. Поэтому данный рынок представляет для нас интерес. Если к нам поступит предложение от пакистанской стороны об открытии торгового дома, мы с удовольствием его рассмотрим", - сказал Мамедов.

Напомним, что в настоящее время торговые дома Азербайджана действуют в Украине и Беларуси. До конца месяца планируется открытие торгового дома в Латвии. Кроме того, Азербайджан планирует открыть торговые дома в ОАЭ и России.

Торговые дома поддерживают продвижение азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan в Латвии, маркетинговые исследования, участие в выставках в рамках единого стенда и другую деятельность, связанную с продвижением азербайджанских товаров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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