Официальный курс маната к мировым валютам на 7 августа

7 августа 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое августа установлен на уровне 1,7 и 1,9649 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

07.08.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9649

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2571

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0622

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8439

1 бразильский реал

1 BRL

0.4550

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1266

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1510

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.2629

1 китайский юань

1 CNY

0.2480

1 датская крона

1 DKK

0.2637

1 грузинский лари

1 GEL

0.6937

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2007

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1903

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7065

1 израильский шекель

1 ILS

0.4591

1 канадский доллар

1 CAD

1.3085

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6092

1 казахский тенге

1 KZT

0.0049

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4162

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0918

1 молдавская лея

1 MDL

0.1032

1 египетский фунт

1 EGP

0.0951

1 норвежская крона

1 NOK

0.2063

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0216

1 польский злотый

1 PLN

0.4616

1 российский рубль

1 RUB

0.0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2421

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3714

1 турецкая лира

1 TRY

0.3226

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0555

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0628

100 японских иен

100 JPY

1.5269

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1438

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